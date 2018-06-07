Отравившие в Подмосковье молодого француза азербайджанцы предстанут перед судом

Два гражданина Азербайджана, обвиняемые в убийстве
22-летнего француза, предстанут перед судом.
По версии следствия, 15 декабря 2016 года двое мужчин опоили пивом с клозапином гражданку Великобритании и двух французов, с которыми они познакомились у одного из столичных баров.
Убедившись, что молодые люди находятся в бессознательном состоянии, мужчины отвезли их в деревню Челобитьево Мытищинского района и похитили у них 1,3 миллиона рублей. Затем мужчины оставили их в сугробе на обочине дороги и скрылись. Двадцатидвухлетний юноша в итоге скончался от отравления клозапином и этиловым спиртом.
По информации СУ СК по Московской области, мужчины обвиняются в совершении разбоя, а также в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть.
Убедившись, что молодые люди находятся в бессознательном состоянии, мужчины отвезли их в деревню Челобитьево Мытищинского района и похитили у них 1,3 миллиона рублей. Затем мужчины оставили их в сугробе на обочине дороги и скрылись. Двадцатидвухлетний юноша в итоге скончался от отравления клозапином и этиловым спиртом.
По информации СУ СК по Московской области, мужчины обвиняются в совершении разбоя, а также в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть.
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