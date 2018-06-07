Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Коми

Самолет Embraer, который летел из Воркуты в Сыктывкар, аварийно сел в аэропорту Усинска.
В аэропорту сообщили, что при аварийной посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Воздушное судно с отказавшим двигателем приземлилось около 16:30. На борту самолета авиакомпании «Комиавиатранс» находились 46 пассажиров и четыре члена экипажа, передает «Интерфакс».
Теперь авиаперевозчик занимается организацией отправки пассажиров в Сыктывкар из аэропорта Усинска. Тем временем специалисты выясняют причины отказа двигателя.
Теперь авиаперевозчик занимается организацией отправки пассажиров в Сыктывкар из аэропорта Усинска. Тем временем специалисты выясняют причины отказа двигателя.
Комментарии