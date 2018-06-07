«Если будем вместе, мы сделаем это»: Путин о предстоящем прорыве

Владимиру Путину в ходе прямой линии задали вопрос о том, какие слова он мог бы сказать россиянам с учетом стоящей перед страной задачи прорыва в различных сферах.
Владимир Путин: «Я знаю, что когда мы говорим о прорыве, то при обсуждении всегда вспоминают задачи, которые стояли перед страной в 1930-е и 1950-е годы. Обращаю ваше внимание на то, что тогда речь шла о выживании страны. В 1930-х мир стоял на пороге войны. В конце 1940-х возникла новая опасность — ядерное оружие. Сегодня угрозы вроде бы нет. Безопасность обеспечена. У нас образованные люди, большие запасы сырья».
Но, как считает президент, если в России не станут развивать инфраструктуру, здравоохранение, образование, то страна может отстать в развитии и внедрении новых технологий.
Владимир Путин: «Поэтому мы должны понять, что стоим на важном этапе развития. Мы должны быть во главе нового технологического уклада».
Сейчас, полагает глава государства, нет необходимости прибегать к крайним мерам, как раньше. Задача стоит в том, чтобы «раскрепостить людей» и «они могли реализовать свой потенциал», подчеркнул Путин.
Владимир Путин: «Мы в состоянии решить эту задачу и сделаем это. Проблем очень много, но если будем вместе, мы сделаем это».
В завершение Путин поблагодарил всех участников прямой линии. По его словам, поступившие вопросы, на которые он не успел ответить, проанализируют, чтобы обобщить озабоченность граждан и поставить задачи для правительства на будущие годы. Также Путин обратил внимание на одно из обращений, всплывших на экране.
Владимир Путин: «Поступило такое обращение: „Страна вопросы задает, а я хочу вас поддержать в этот день“. Всем, кто так думает, спасибо».
НТВ.Ru вел текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
Но, как считает президент, если в России не станут развивать инфраструктуру, здравоохранение, образование, то страна может отстать в развитии и внедрении новых технологий.
Владимир Путин: «Поэтому мы должны понять, что стоим на важном этапе развития. Мы должны быть во главе нового технологического уклада».
Сейчас, полагает глава государства, нет необходимости прибегать к крайним мерам, как раньше. Задача стоит в том, чтобы «раскрепостить людей» и «они могли реализовать свой потенциал», подчеркнул Путин.
Владимир Путин: «Мы в состоянии решить эту задачу и сделаем это. Проблем очень много, но если будем вместе, мы сделаем это».
В завершение Путин поблагодарил всех участников прямой линии. По его словам, поступившие вопросы, на которые он не успел ответить, проанализируют, чтобы обобщить озабоченность граждан и поставить задачи для правительства на будущие годы. Также Путин обратил внимание на одно из обращений, всплывших на экране.
Владимир Путин: «Поступило такое обращение: „Страна вопросы задает, а я хочу вас поддержать в этот день“. Всем, кто так думает, спасибо».
НТВ.Ru вел текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии