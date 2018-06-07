«Газпром» решил не торопиться с выплатой $2,6 млрд Украине

«Газпром» зарезервировал средства для потенциальной выплаты средств украинскому «Нафтогазу», однако это не означает, что российская компания должна платить. Об этом заявил заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.
Он пояснил, что средства были зарезервированы в соответствии с российским законодательством и правилами МСФО. Однако решение Стокгольмского арбитража в «Газпроме» не признают, поскольку считают, что оно вынесено с процессуальными нарушениями, передает «Интерфакс».
Сергей Кузнец: «Мы анонсировали подачу апелляционной жалобы в государственный суд Швеции и у нас нет никакой уверенности, что, если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому продолжается судебное разбирательство».
Более того, в решении Стокгольмского арбитража не обозначены никакие предельные сроки выплаты денег. Именно поэтому украинская сторона стремится арестовать какое-то имущество, надеясь склонить «Газпром» к выплате как можно скорее, добавил Кузнец.
Сергей Кузнец: «Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен. Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения».
В марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», решил обжаловать решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом». На днях украинская компания сообщила, что голландские активы «Газпрома» арестованы судом.
Сергей Кузнец: «Мы анонсировали подачу апелляционной жалобы в государственный суд Швеции и у нас нет никакой уверенности, что, если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому продолжается судебное разбирательство».
Более того, в решении Стокгольмского арбитража не обозначены никакие предельные сроки выплаты денег. Именно поэтому украинская сторона стремится арестовать какое-то имущество, надеясь склонить «Газпром» к выплате как можно скорее, добавил Кузнец.
Сергей Кузнец: «Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен. Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения».
В марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», решил обжаловать решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом». На днях украинская компания сообщила, что голландские активы «Газпрома» арестованы судом.
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