    Кобзон вступился за Ефремова после слов о Крымском мосте

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    Кобзон вступился за Ефремова после слов о Крымском мосте

    Кобзон вступился за Ефремова после слов о Крымском мосте

    Народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал шуткой слова актера Михаила Ефремова о необходимости передать Крымский мост Украине.

    Кобзон обвинил журналистов в том, что они, как обычно, все передергивают, сообщает «Федеральное агентство новостей».

    Иосиф Кобзон: «Человек шутит! Это самая настоящая шутка!».

    Ранее актер Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю с усмешкой заявил, что для примирения с Украиной ей нужно отдать Крымский мост. Он выразил мнение, что украинцы смогут взымать плату за проезд и, возможно, «Крым простят». Заявление Ефремова вызвало широкий медийный резонанс.
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