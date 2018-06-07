Кобзон вступился за Ефремова после слов о Крымском мосте

Народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал шуткой слова актера Михаила Ефремова о необходимости передать Крымский мост Украине.
Кобзон обвинил журналистов в том, что они, как обычно, все передергивают, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Иосиф Кобзон: «Человек шутит! Это самая настоящая шутка!».
Ранее актер Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю с усмешкой заявил, что для примирения с Украиной ей нужно отдать Крымский мост. Он выразил мнение, что украинцы смогут взымать плату за проезд и, возможно, «Крым простят». Заявление Ефремова вызвало широкий медийный резонанс.
Иосиф Кобзон: «Человек шутит! Это самая настоящая шутка!».
Ранее актер Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю с усмешкой заявил, что для примирения с Украиной ей нужно отдать Крымский мост. Он выразил мнение, что украинцы смогут взымать плату за проезд и, возможно, «Крым простят». Заявление Ефремова вызвало широкий медийный резонанс.
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