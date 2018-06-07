Новоселье под вопросом: почему петербуржцев с улицы Жака Дюкло не радует переезд

Два разрушающихся дома с коммуналками, стоящих в живописном месте на Ольгинском пруду, расселяют. Людям предоставляют квадратные метры в новом ЖК. Новость, которая могла бы показаться оптимистичной, совсем не радует бывших жильцов.

Пять лет назад жильцам домов 5, 7 по улице Жака Дюкло удалось добиться признания зданий аварийными. Четыре года назад они радовались грядущему расселению. Тогда даже нашелся инвестор, который предложил смотровые листы новых квартир в строящемся доме. Вот только с тех пор этот по сути предварительный документ — единственная опора для угасающей надежды на удачный переезд.



Двухкомнатная квартира вместо двух комнат в коммуналке. Мало кто отказался бы от такого предложения. Но чем ближе сдача нового дома, тем больше слухов, что жильцам могут занизить метраж или даже заселить точно так же — в коммуналки.



Раиса Пушкина, жительница дома №5 по ул. Жака Дюкло: «Мы сейчас не знаем, что будет. У нас нет полной информации. Мы хотим знать что-то от института, от инвестора. Мы не хотим ни с кем ссориться. Мы хотим знать правду».



25 километров по прямой от метро «Политехническая» и Сосновки. Новый жилой комплекс расположен в квартале Ленинского проспекта на юго-западе города. Одна только 18-этажка в три раза выше, чем оба дома на Жака Дюкло вместе взятые. И площадью квартир тут точно можно было не поскупиться. Ведь все обитатели расселенных зданий займут здесь максимум несколько этажей.



Инфраструктура Красносельского района жителей Выборгского также не обрадовала. Через дорогу — некое подобие зеленой зоны и там же автобусная остановка. От метро «Автово» или «Ленинский проспект» пассажиров отделяют в среднем 15 минут на общественном транспорте.



Но и это даже не главное для тех, кто привык ходить пешком до метро или пляжа, когда речь идет о новом жилье. Семья Аиды впятером занимает две комнаты. Им предложили двухкомнатную квартиру 74 квадратных метра. Но обитатели коммуналки стоят на городской очереди по улучшению жилищных условий, рассчитывая хотя бы на две отдельных квартиры.



В подробностях непростого переезда разбирался корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.