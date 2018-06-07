    На юго-востоке Петербурга забили сразу два горячих фонтана. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа юго-востоке Петербурга забили сразу два горячих фонтана

    На юго-востоке Петербурга забили сразу два горячих фонтана

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    На <nobr>юго-востоке</nobr> Петербурга забили сразу два горячих фонтана

    На юго-востоке Петербурга забили сразу два горячих фонтана

    На <nobr>юго-востоке</nobr> Петербурга забили сразу два горячих фонтана

      Серия коммунальных аварий произошла в Невском районе во время гидравлических испытаний теплосетей.

      На Караваевской улице в Невском районе забил гигантский фонтан. Мощный столб горячей воды вырвался в месте прорыва трубы, пробив почву огороженного газона.

      Коммунальные службы по всему городу продолжают испытывать теплосети, готовясь к предстоящему отопительному сезону. В зоне прорыва в Рыбацком оказались припаркованные автомобили. Сообщений о пострадавших нет. Аналогичная авария случилась на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и Обуховской Обороны.

      Зато появились комментарии оптимистичных очевидцев о том, что вода температурой в 40 градусов — это отличная бесплатная мойка и для автомобилей, и для тротуаров.

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