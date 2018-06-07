На юго-востоке Петербурга забили сразу два горячих фонтана

Серия коммунальных аварий произошла в Невском районе во время гидравлических испытаний теплосетей.

На Караваевской улице в Невском районе забил гигантский фонтан. Мощный столб горячей воды вырвался в месте прорыва трубы, пробив почву огороженного газона.



Коммунальные службы по всему городу продолжают испытывать теплосети, готовясь к предстоящему отопительному сезону. В зоне прорыва в Рыбацком оказались припаркованные автомобили. Сообщений о пострадавших нет. Аналогичная авария случилась на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и Обуховской Обороны.



Зато появились комментарии оптимистичных очевидцев о том, что вода температурой в 40 градусов — это отличная бесплатная мойка и для автомобилей, и для тротуаров.