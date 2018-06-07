Петербургские клумбы украсили к ЧМ-2018

В комитете по благоустройству отчитались о готовности Северной столицы к встрече игроков и болельщиков мундиаля.

Петербургские садовники завершают оформление города к чемпионату мира по футболу. Создано 900 цветников, 300 из которых напрямую связаны с тематикой мундиаля.



На украшение Северной столицы и уход за растениями из бюджета было выделено два с половиной миллиарда рублей. На эти деньги приобретено более 8 миллионов цветов 70 видов. Но от новых экзотических отказались. В ответственный футбольный сезон решили не экспериментировать в своеобразном климате Петербурга.