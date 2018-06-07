Актерский талант и человеческая доброта: В БДТ простились с Леонидом Неведомским

Сегодня Петербург прощается с актером Леонидом Неведомским. Церемония прошла в Большом драматическом театре, где народный артист служил более 50 лет.

Неведомского ценили не только за талант, но и за доброту, честность, удивительную скромность. В БДТ сегодня рассказывали, что, улыбаясь, он будто бы стеснялся собственной улыбки.



Зрители же его любили и всегда беспрекословно ему верили. Говорят, такое чувство — великое счастье для актера.



Неведомский пришел на легендарную сцену БДТ в его самый золотой период. Появившись впервые в спектакле Товстоногова «Правду! Ничего кроме правды», сыграв писателя Джона Рида. В мужском ансамбле театра он не потерялся, играя роли от Дервоеда в «Рядовых» до Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре», создавая совершенно непохожие образы: и героические, и острохарактерные.



Неведомский никогда не просил ролей и, что совершенно невероятно в актерской среде, однажды уступил своего персонажа Юрию Толубееву. Леонид Неведомский всегда со всеми дружил, никогда не спорил, и в театре невозможно было найти еще такого фантастической доброты и души человека. Так, он сам предложил Олегу Басилашвили забрать дочь из роддома, когда друг серьезно заболел гриппом.



В последний путь Леонида Неведомского провожали под старые песни, записанные им самим 17 лет назад для своего внука. Похоронят артиста в некрополе «Литераторские мостки» на Волковском кладбище.