Регистратуры российских поликлиник ждут реформы

На открывшемся в Петербурге конгресс работников регистратур поликлиник заявили: эти подразделения амбулаторий должны быть технологически развиты, а относиться к пациентам там нужно добрее.

Если театр начинается с вешалки, то современная медицина должна начинаться с регистратуры. Под этим девизом сегодня в Петербурге открылся первый конгресс работников регистратур поликлиник.



Одна из главных задач форума — сформировать вежливое и доброжелательное отношение к пациенту, а также подготовить персонал учреждений к новым технологическим нормам. Согласно медицинской реформе, в ближайшие несколько лет все поликлиники страны должны существенно упростить процедуру регистрации пациентов.



Открывшая конгресс вице-губернатор Анна Митянина заявила, что теперь ставшее знаменитым в 2014 году выражение «вежливые люди» просто обязано перейти к сотрудникам регистратур.