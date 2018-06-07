    Регистратуры российских поликлиник ждут реформы. Санкт-Петербург, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРегистратуры российских поликлиник ждут реформы

    Регистратуры российских поликлиник ждут реформы

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    Регистратуры российских поликлиник ждут реформы

    Регистратуры российских поликлиник ждут реформы

      На открывшемся в Петербурге конгресс работников регистратур поликлиник заявили: эти подразделения амбулаторий должны быть технологически развиты, а относиться к пациентам там нужно добрее.

      Если театр начинается с вешалки, то современная медицина должна начинаться с регистратуры. Под этим девизом сегодня в Петербурге открылся первый конгресс работников регистратур поликлиник.

      Одна из главных задач форума — сформировать вежливое и доброжелательное отношение к пациенту, а также подготовить персонал учреждений к новым технологическим нормам. Согласно медицинской реформе, в ближайшие несколько лет все поликлиники страны должны существенно упростить процедуру регистрации пациентов.

      Открывшая конгресс вице-губернатор Анна Митянина заявила, что теперь ставшее знаменитым в 2014 году выражение «вежливые люди» просто обязано перейти к сотрудникам регистратур.

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