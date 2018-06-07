    Путин дарит внукам игрушки и хотел бы больше с ними общаться

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Путин дарит внукам игрушки и хотел бы больше с ними общаться

    Путин дарит внукам игрушки и хотел бы больше с ними общаться

    Путин дарит внукам игрушки и хотел бы больше с ними общаться
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Президент РФ Владимир Путин признался после прямой линии, что проводит с внуками меньше времени, чем хотел бы.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я должен покаяться: конечно, мне не хватает времени. Не хватает — значит, я его плохо организую, я это понимаю. Мне хотелось бы побольше общаться со своими внуками».

    Отвечая на вопрос журналиста, каким дедушкой он себя считает, хватает ли времени на исполнение семейных обязанностей, Путин ответил: «Все здоровые и все в порядке. Игрушки дарю».

    Сегодня российский лидер в 16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.

    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.

    Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.

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