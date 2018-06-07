    ЦБ планирует увеличить страховые выплаты вкладчикам лопнувших банков. Центробанк, банки, страхование, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ планирует увеличить страховые выплаты вкладчикам лопнувших банков

    ЦБ планирует увеличить страховые выплаты вкладчикам лопнувших банков

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    ЦБ планирует увеличить страховые выплаты вкладчикам лопнувших банков

    ЦБ планирует увеличить страховые выплаты вкладчикам лопнувших банков

      Центробанк может увеличить страховую сумму возмещения вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию.

      О планах ЦБ увеличить страховую сумму вкладчика лопнувших банков, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

      По ее словам, это целесообразно, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. Прежде всего это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий. Суммы на счетах в этих случаях скапливаются больше застрахованных.

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