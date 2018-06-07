ЦБ планирует увеличить страховые выплаты вкладчикам лопнувших банков

Центробанк может увеличить страховую сумму возмещения вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию.

О планах ЦБ увеличить страховую сумму вкладчика лопнувших банков, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.



По ее словам, это целесообразно, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. Прежде всего это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий. Суммы на счетах в этих случаях скапливаются больше застрахованных.