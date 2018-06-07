Истязавшую 8-месячного ребенка няню из Нефтеюганска отправили в колонию

На три года в колонию общего режима суд отправил няню, которая избила
8-месячного малыша в Нефтеюганске. Об этом стало известно в декабре 2017 года, когда родители ребенка опубликовали запись камеры наблюдения, установленной в квартире.
Анастасия Желябина к тому моменту работала в семье не более двух недель. Но и за этот короткий срок поведение мальчика резко изменилось — он стал часто плакать. Тогда отец и установил видеонаблюдение. Увиденным был шокирован — няня начала избивать младенца только за то, что он не очень охотно ел. Когда ребенок заплакал, она и вовсе схватила его за руку и бросила с дивана на пол.
Из сообщения СУ СК по Ханты-Мансийскому Автономному Округу — Югре: «Доказательства, собранные следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летней жительнице Нефтеюганска, которая признана виновной в истязании малолетнего и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Анастасия Желябина в суде свой поступок объяснила несдержанным характером и предположила, что в будущем будет избегать работы с младенцами. Впрочем, с такой судимостью вряд ли она может рассчитывать на то, что ее кто-то пустит в семью.
Из сообщения СУ СК по Ханты-Мансийскому Автономному Округу — Югре: «Доказательства, собранные следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летней жительнице Нефтеюганска, которая признана виновной в истязании малолетнего и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Анастасия Желябина в суде свой поступок объяснила несдержанным характером и предположила, что в будущем будет избегать работы с младенцами. Впрочем, с такой судимостью вряд ли она может рассчитывать на то, что ее кто-то пустит в семью.
Комментарии