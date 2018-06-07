В Бразилии покупатель магазина отбился от вооруженного грабителя

Невозмутимостью бразильца, который пресек вооруженное ограбление, сегодня восхищаются интернет-пользователи . Мужчина неспешно выбирал мотоцикл, когда в салон вошел человек с пистолетом.

То, как развивались события, можно узнать благодаря записи камеры наблюдения. Злоумышленник решил взять покупателя в заложники и потребовал у сотрудницы магазина выручку. Такая дерзость не на шутку разозлила пленного. Он мигом освободился от объятий грабителя, а после попытался скрутить.



Получилось не сразу. Только после того, как он неожиданно для преступника достал свое оружие. Злоумышленник попытался скрыться, но был настигнут.



Грабителя передали стражам порядка. Офицерам оставалось лишь пожать руку смельчаку и поблагодарить его за храбрость. Правда, уже после просмотра видеозаписи они поняли, что герой тоже имел при себе пистолет. И теперь ему придется предоставить лицензию, или же вопросы у сыщиков появятся и к нему.