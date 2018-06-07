    Путин ответил на вопрос о преемнике. Путин, оружие, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин ответил на вопрос о преемнике

    Путин ответил на вопрос о преемнике

    комментировать
    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин ответил на вопрос о преемнике

    Путин ответил на вопрос о преемнике

    Путин ответил на вопрос о преемнике
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • В конце прямой линии Владимира Путина спросили, готовит ли он преемника.

      Владимир Путин, президент РФ: «Всегда об этом думаю, преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратель РФ. Но я, конечно, думаю о том, чтобы у нас подрастало молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию».

      Также российский лидер ответил на вопрос, не одиноко ли ему на политическом Олимпе.

      Владимир Путин: «Нет, не одиноко, потому что это тот случай, когда, что называется — „один в поле не воин“. Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов в работе, сегодня можно — и это касается не только России, но и любой другой страны мира — только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов, единомышленников. У меня такая команда есть».

      Сегодня Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян. На прямую линию с президентом поступило почти 2 млн обращений.

      ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU

      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Прямая линия — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru