Путин ответил на вопрос о преемнике

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, президент РФ: «Всегда об этом думаю, преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратель РФ. Но я, конечно, думаю о том, чтобы у нас подрастало молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию».Также российский лидер ответил на вопрос, не одиноко ли ему на политическом Олимпе.: «Нет, не одиноко, потому что это тот случай, когда, что называется — „один в поле не воин“. Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов в работе, сегодня можно — и это касается не только России, но и любой другой страны мира — только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов, единомышленников. У меня такая команда есть».Сегодня Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян. На прямую линию с президентом поступило почти 2 млн обращений.