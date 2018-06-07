«Нужно идти по пути Японии»: Путин о свалках и утилизации мусора в России

Во время прямой линии внимание президента обратили на проблему незаконных свалок. Путину предложили объединить усилия экологов, предпринимателей и граждан для борьбы с этой проблемой.
Путин согласился, что вопрос о незаконных свалках и мусорных полигонах чрезвычайно важный и острый. Президент вспомнил, что в советское время мусор практически никогда не утилизировали, а «просто сваливали на полигоны». Но сейчас, по его словам, страна производит более 70 млн тонн отходов в год, при этом десятки тысяч полигонов работают либо «в серую, либо не зарегистрированы». Поэтому ситуацию необходимо менять.
Владимир Путин: «Мы должны кардинально изменить ситуацию и построить 238 заводов по утилизации отходов. Речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями».
Он отметил, что нужно идти по пути Японии, где предприятия по утилизации и переработке мусора находятся иногда в центре мегаполисов, при этом не вызывают никаких нареканий. Но действовать нужно «в тесном контакте с волонтерами, ОНФ и региональными органами власти», подчеркнул глава государства.
Владимир Путин: «От губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы. Следующий пункт — персональная ответственность. Новый вице-премьер Гордеев должен будет скоординировать работу в этой сфере».
Сам Гордеев вышел на прямую связь. Он напомнил, что через полгода вступят в силу новые правила обращения с отходами.
Алексей Гордеев: «Каждый регион должен будет разработать территориальную схему работы с отходами при общественном обсуждении».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин: «Мы должны кардинально изменить ситуацию и построить 238 заводов по утилизации отходов. Речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями».
Он отметил, что нужно идти по пути Японии, где предприятия по утилизации и переработке мусора находятся иногда в центре мегаполисов, при этом не вызывают никаких нареканий. Но действовать нужно «в тесном контакте с волонтерами, ОНФ и региональными органами власти», подчеркнул глава государства.
Владимир Путин: «От губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы. Следующий пункт — персональная ответственность. Новый вице-премьер Гордеев должен будет скоординировать работу в этой сфере».
Сам Гордеев вышел на прямую связь. Он напомнил, что через полгода вступят в силу новые правила обращения с отходами.
Алексей Гордеев: «Каждый регион должен будет разработать территориальную схему работы с отходами при общественном обсуждении».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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