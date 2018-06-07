    «Нужно идти по пути Японии»: Путин о свалках и утилизации мусора в России. Путин, мусор, президент РФ, прямая линия, телевидение, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нужно идти по пути Японии»: Путин о свалках и утилизации мусора в России

    «Нужно идти по пути Японии»: Путин о свалках и утилизации мусора в России

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    Текстовая трансляция
    «Нужно идти по пути Японии»: Путин о свалках и утилизации мусора в России

    «Нужно идти по пути Японии»: Путин о свалках и утилизации мусора в России

    «Нужно идти по пути Японии»: Путин о свалках и утилизации мусора в России

      Во время прямой линии внимание президента обратили на проблему незаконных свалок. Путину предложили объединить усилия экологов, предпринимателей и граждан для борьбы с этой проблемой.

      Путин согласился, что вопрос о незаконных свалках и мусорных полигонах чрезвычайно важный и острый. Президент вспомнил, что в советское время мусор практически никогда не утилизировали, а «просто сваливали на полигоны». Но сейчас, по его словам, страна производит более 70 млн тонн отходов в год, при этом десятки тысяч полигонов работают либо «в серую, либо не зарегистрированы». Поэтому ситуацию необходимо менять.

      Владимир Путин: «Мы должны кардинально изменить ситуацию и построить 238 заводов по утилизации отходов. Речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями».

      Он отметил, что нужно идти по пути Японии, где предприятия по утилизации и переработке мусора находятся иногда в центре мегаполисов, при этом не вызывают никаких нареканий. Но действовать нужно «в тесном контакте с волонтерами, ОНФ и региональными органами власти», подчеркнул глава государства.

      Владимир Путин: «От губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы. Следующий пункт — персональная ответственность. Новый вице-премьер Гордеев должен будет скоординировать работу в этой сфере».

      Сам Гордеев вышел на прямую связь. Он напомнил, что через полгода вступят в силу новые правила обращения с отходами.

      Алексей Гордеев: «Каждый регион должен будет разработать территориальную схему работы с отходами при общественном обсуждении».

      НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.

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      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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