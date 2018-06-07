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    Двое детей пострадали при обрушении бассейна в Ленобласти

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    Двое детей пострадали при обрушении бассейна в Ленобласти

    Двое детей пострадали при обрушении бассейна в Ленобласти

    В городе Шлиссельбурге выясняют обстоятельства ЧП в плавательном бассейне, где обрушился потолок.

    Происшествие случилось накануне. В бассейне обрушилась часть потолка, и фрагменты кирпичей упали в воду, где в тот момент находились дети.

    Известно, что пострадали мальчик и девочка. Они госпитализированы с травмами головы в Кировскую межрайонную больницу. Сейчас решается вопрос об их транспортировке в детскую клиническую больницу в Петербурге.

    Как передает ТАСС, в настоящее время проводится проверка бассейна, его содержания и эксплуатации. На место работают следователи и криминалисты.

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