Двое детей пострадали при обрушении бассейна в Ленобласти

В городе Шлиссельбурге выясняют обстоятельства ЧП в плавательном бассейне, где обрушился потолок.
Происшествие случилось накануне. В бассейне обрушилась часть потолка, и фрагменты кирпичей упали в воду, где в тот момент находились дети.
Известно, что пострадали мальчик и девочка. Они госпитализированы с травмами головы в Кировскую межрайонную больницу. Сейчас решается вопрос об их транспортировке в детскую клиническую больницу в Петербурге.
Как передает ТАСС, в настоящее время проводится проверка бассейна, его содержания и эксплуатации. На место работают следователи и криминалисты.
Известно, что пострадали мальчик и девочка. Они госпитализированы с травмами головы в Кировскую межрайонную больницу. Сейчас решается вопрос об их транспортировке в детскую клиническую больницу в Петербурге.
Как передает ТАСС, в настоящее время проводится проверка бассейна, его содержания и эксплуатации. На место работают следователи и криминалисты.
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