    Путин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса. ДНР, ЛНР, Путин, гражданство, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса

    Путин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса

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    Путин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса

    Путин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса

    Путин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса

      В ходе прямой линии к Владимиру Путину обратились жители Донбасса, которые вынуждены были бежать в Россию из-за войны. Он попросили президента упростить процедуру получения российского гражданства.

      Путин назвал ситуацию в Донбассе большой трагедией Украины. Также он отметил, что считает русских и украинцев практически одним народом. Президент напомнил, что ранее уже давал поручения министру внутренних дел и миграционной службе. По его словам, уже есть проекты законов, но они до сих пор не реализуются.

      Президент по видеосвязи обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросил, чтобы проблемы в указанной сфере были решены.

      Владимир Путин: «Убежден, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. В связи со сложной демографический ситуацией эта проблема приобретает экономический характер. Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось».

      Один из путей решения проблемы, по словам Путина, — это привлечение соотечественников в Россию. Он указал, что необходимо принять кардинальные меры с учетом интересов граждан России.

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