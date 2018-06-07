Путин поручил главе МВД упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Путин назвал ситуацию в Донбассе большой трагедией Украины. Также он отметил, что считает русских и украинцев практически одним народом. Президент напомнил, что ранее уже давал поручения министру внутренних дел и миграционной службе. По его словам, уже есть проекты законов, но они до сих пор не реализуются.Президент по видеосвязи обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросил, чтобы проблемы в указанной сфере были решены.: «Убежден, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. В связи со сложной демографический ситуацией эта проблема приобретает экономический характер. Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось».Один из путей решения проблемы, по словам Путина, — это привлечение соотечественников в Россию. Он указал, что необходимо принять кардинальные меры с учетом интересов граждан России.