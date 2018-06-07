«Благородная миссия»: президент сообщил, как долго российские военные будут оставаться в Сирии

Президент РФ в ходе прямой линии ответил на вопрос о российских войсках на территории Сирии.
Владимир Путин напомнил, что российские военные находятся на территории Сирии по согласованию с Дамаском. При этом он подчеркнул, что российская армия выполняет в САР «важную и благородную миссию». Кроме того, российские вооруженные силы получают уникальный опыт в боевых условиях, и никакие учения «не идут с этим в сравнение», заявил президент.
Владимир Путин: «Да, мы знаем, что это связано с потерями. Мы никогда о них не забудем. И никогда не оставим в беде семьи наших товарищей. Но это была важная и благородная миссия. Напомню, тысячи боевиков из наших республик и Средней Азии, с которой у нас нет контролируемых границ, были уничтожены там. Лучше с ними „работать“ там, чем на своей территории».
Президент подчеркнул, что сирийская армия в настоящее время контролирует территории, на которых проживает порядка 90% населения. А российские силы уже не участвуют в масштабных боевых действиях. Но в Сирии остаются пункты базирования, необходимые для обеспечения интересов России в регионе.
Владимир Путин: «В Сирии у нас не просто контингент, у нас пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме. Наши военные находятся там, чтобы обеспечить интересы России в этом регионе. И будут находиться там до тех пор, пока это будет выгодно России и во исполнение наших международных обязательств».
Он добавил, что в случае необходимости Россия без потерь выведет своих военных из Сирии.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин: «Да, мы знаем, что это связано с потерями. Мы никогда о них не забудем. И никогда не оставим в беде семьи наших товарищей. Но это была важная и благородная миссия. Напомню, тысячи боевиков из наших республик и Средней Азии, с которой у нас нет контролируемых границ, были уничтожены там. Лучше с ними „работать“ там, чем на своей территории».
Президент подчеркнул, что сирийская армия в настоящее время контролирует территории, на которых проживает порядка 90% населения. А российские силы уже не участвуют в масштабных боевых действиях. Но в Сирии остаются пункты базирования, необходимые для обеспечения интересов России в регионе.
Владимир Путин: «В Сирии у нас не просто контингент, у нас пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме. Наши военные находятся там, чтобы обеспечить интересы России в этом регионе. И будут находиться там до тех пор, пока это будет выгодно России и во исполнение наших международных обязательств».
Он добавил, что в случае необходимости Россия без потерь выведет своих военных из Сирии.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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