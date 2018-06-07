Разгромивший машину скорой помощи челябинец с трубой оказался психбольным

Сегодня в Челябинске были слышны выстрелы. Полицейским пришлось применить табельное оружие после того, как буйный мужчина разгромил металлической трубой машину скорой помощи. Увидев правоохранителей, он попытался атаковать и их. Инцидент сняли очевидцы, несколько записей сейчас внимательно изучают следователи в рамках уголовного дела.
Любительские кадры, сделанные очевидцем, сейчас внимательно изучают в полиции во многом для того, чтобы понять, насколько было необходимым в этой ситуации использование правоохранителем табельного оружия. Впрочем, и без того ясно, что причин взяться за пистолет и нажать на курок у стража порядка было предостаточно.
Судя по записи, буйный мужчина с металлической трубой несколько минут крушил патрульную машину и не собирался останавливаться. В какой-то момент он замахнулся и сделал несколько шагов в сторону полицейских, которые безуспешно пытались призвать дебошира к спокойствию. Это, видимо, и стало последней каплей. Дебошира ранили в живот. На него сразу надели наручники и оставили лежать на земле. Пока к месту ехала еще одна машина скорой помощи, его обследовали врачи психиатрической бригады, которым также пришлось спасаться от буйного товарища.
Мужчина жив и находится в сознании. Но пока следователи не могут его допросить, так как не разрешают врачи. Однако о том, как стремительно развивались события, уже рассказали очевидцы. По их словам, мужчина сначала бросался на прохожих. Те вызвали психиатрическую неотложку. Но и медики с ним не справились. Как только их машина появилась во дворе дома, разъяренный мужчина тут же отыскал арматуру и принялся наносить удары по кузову автомобиля. Фельдшер и водитель разбежались.
Очевидец: «Он всю свою силу выложил на эту машину — он ей раздолбил все стекла, двери, и сказали, что в ближайшее время может произойти непредсказуемое. Так оно и произошло».
Сейчас предположения о том, что мужчина не в себе, подтвердились. Сыщики выяснили, что человек с металлической трубой стоит на учете в психиатричеком диспансере. Несмотря на это, в СК уже возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».
Судя по записи, буйный мужчина с металлической трубой несколько минут крушил патрульную машину и не собирался останавливаться. В какой-то момент он замахнулся и сделал несколько шагов в сторону полицейских, которые безуспешно пытались призвать дебошира к спокойствию. Это, видимо, и стало последней каплей. Дебошира ранили в живот. На него сразу надели наручники и оставили лежать на земле. Пока к месту ехала еще одна машина скорой помощи, его обследовали врачи психиатрической бригады, которым также пришлось спасаться от буйного товарища.
Мужчина жив и находится в сознании. Но пока следователи не могут его допросить, так как не разрешают врачи. Однако о том, как стремительно развивались события, уже рассказали очевидцы. По их словам, мужчина сначала бросался на прохожих. Те вызвали психиатрическую неотложку. Но и медики с ним не справились. Как только их машина появилась во дворе дома, разъяренный мужчина тут же отыскал арматуру и принялся наносить удары по кузову автомобиля. Фельдшер и водитель разбежались.
Очевидец: «Он всю свою силу выложил на эту машину — он ей раздолбил все стекла, двери, и сказали, что в ближайшее время может произойти непредсказуемое. Так оно и произошло».
Сейчас предположения о том, что мужчина не в себе, подтвердились. Сыщики выяснили, что человек с металлической трубой стоит на учете в психиатричеком диспансере. Несмотря на это, в СК уже возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».
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