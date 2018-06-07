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    Путин рассказал, чем приходится жертвовать на посту президента. Путин, президент РФ, прямая линия, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал, чем приходится жертвовать на посту президента

    Путин рассказал, чем приходится жертвовать на посту президента

    2 комментария
    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин рассказал, чем приходится жертвовать на посту президента

    Путин рассказал, чем приходится жертвовать на посту президента

    Путин рассказал, чем приходится жертвовать на посту президента
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Владимир Путин ответил на вопрос, чем приходится жертвовать, чтобы быть президентом.

      Владимир Путин: «Личной сферой жизни, это неизбежно. Но это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься важным и нужным делом».

      Это дело — укрепление Родины, и оно, по мнению Путина, является самым главным в жизни любого человека.

      НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.

      ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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