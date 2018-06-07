Путин рассказал, чем приходится жертвовать на посту президента

Владимир Путин ответил на вопрос, чем приходится жертвовать, чтобы быть президентом.
Владимир Путин: «Личной сферой жизни, это неизбежно. Но это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься важным и нужным делом».
Это дело — укрепление Родины, и оно, по мнению Путина, является самым главным в жизни любого человека.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Это дело — укрепление Родины, и оно, по мнению Путина, является самым главным в жизни любого человека.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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