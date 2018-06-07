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    Путин рассказал, верит ли он в бога

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    Текстовая трансляция
    Путин рассказал, верит ли он в бога

    Путин рассказал, верит ли он в бога

    Путин рассказал, верит ли он в бога
  • Фото: Associated Press © 2018, Mikhail Klimentyev

    • Владимира Путин спросили во время прямой линии, когда он поверил в бога.

    Владимир Путин, президент РФ: «Это очень интимный вопрос, и трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в бога в душе. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать».

    Путин привел пример Великой Отечественной войны, «когда даже заядлые атеисты вставали из окопа и шли в атаку».

    Владимир Путин: «Уверен, что каждый из них тогда думал о боге. Есть люди, которые понимают это (вера в бога) без всяких экстремальных ситуаций, но точно, когда человек в такую ситуацию попадает, почти каждый думает об этом».

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