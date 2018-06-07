Путин рассказал, верит ли он в бога

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, президент РФ: «Это очень интимный вопрос, и трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в бога в душе. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать».Путин привел пример Великой Отечественной войны, «когда даже заядлые атеисты вставали из окопа и шли в атаку».: «Уверен, что каждый из них тогда думал о боге. Есть люди, которые понимают это (вера в бога) без всяких экстремальных ситуаций, но точно, когда человек в такую ситуацию попадает, почти каждый думает об этом».