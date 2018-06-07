    Путин рассказал, когда в Крыму продукты станут дешевле. Крым, Путин, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал, когда в Крыму продукты станут дешевле

    Путин рассказал, когда в Крыму продукты станут дешевле

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    Текстовая трансляция
    Путин рассказал, когда в Крыму продукты станут дешевле

    Путин рассказал, когда в Крыму продукты станут дешевле

    Путин рассказал, когда в Крыму продукты станут дешевле

      Жители Крыма пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии на дорогие продукты.

      Отвечая на этот вопрос, Путин выразил надежду, что после запуска грузовых перевозок через Крымский мост цены в южных регионах РФ уравняются.

      Владимир Путин, президент РФ: «Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях — чем в Краснодарском крае и в Ростовской области. На некоторые товары в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имею в виду автомобильное движение грузового транспорта (по Крымскому мосту), взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации».

      Девятнадцатикилометровый Крымский мост, открытый для легковых автомобилей в середине мая, стал самым длинным в России. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда по нему пойдут в декабре 2019 года.

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