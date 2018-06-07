Собянин назвал число семей, которые переселят по программе реновации в этом году

Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «масштабным проектом» программу реновации в Москве. Столичный мэр Сергей Собянин, к которому президент обратился по видеосвязи, рассказал о ходе программы.
Столичный градоначальник поблагодарил президента за поддержку закона о реновации. Он добавил, что уже выпущены все необходимые нормативно-правовые акты и обеспечено финансирование первого этапа программы.
Сергей Собянин: «Мы должны обеспечить комфортное проживание как тех, кто попадает под реновацию, так и тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на 250 стартовых площадках, которые дадут толчок к дальнейшей волне переселения».
По словам мэра, в этом году будет переселено около 10 тысяч семей, им предоставят новое комфортное жилье.
Президент со своей стороны призвал не оставлять без внимания вопрос жилья и в других регионах.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Сергей Собянин: «Мы должны обеспечить комфортное проживание как тех, кто попадает под реновацию, так и тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на 250 стартовых площадках, которые дадут толчок к дальнейшей волне переселения».
По словам мэра, в этом году будет переселено около 10 тысяч семей, им предоставят новое комфортное жилье.
Президент со своей стороны призвал не оставлять без внимания вопрос жилья и в других регионах.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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