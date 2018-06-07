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    Собянин назвал число семей, которые переселят по программе реновации в этом году

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    Собянин назвал число семей, которые переселят по программе реновации в этом году

    Собянин назвал число семей, которые переселят по программе реновации в этом году

    Собянин назвал число семей, которые переселят по программе реновации в этом году

    Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «масштабным проектом» программу реновации в Москве. Столичный мэр Сергей Собянин, к которому президент обратился по видеосвязи, рассказал о ходе программы.

    Столичный градоначальник поблагодарил президента за поддержку закона о реновации. Он добавил, что уже выпущены все необходимые нормативно-правовые акты и обеспечено финансирование первого этапа программы.

    Сергей Собянин: «Мы должны обеспечить комфортное проживание как тех, кто попадает под реновацию, так и тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на 250 стартовых площадках, которые дадут толчок к дальнейшей волне переселения».

    По словам мэра, в этом году будет переселено около 10 тысяч семей, им предоставят новое комфортное жилье.

    Президент со своей стороны призвал не оставлять без внимания вопрос жилья и в других регионах.

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