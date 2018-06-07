Собянин назвал число семей, которые переселят по программе реновации в этом году

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Столичный градоначальник поблагодарил президента за поддержку закона о реновации. Он добавил, что уже выпущены все необходимые нормативно-правовые акты и обеспечено финансирование первого этапа программы.: «Мы должны обеспечить комфортное проживание как тех, кто попадает под реновацию, так и тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на 250 стартовых площадках, которые дадут толчок к дальнейшей волне переселения».По словам мэра, в этом году будет переселено около 10 тысяч семей, им предоставят новое комфортное жилье.Президент со своей стороны призвал не оставлять без внимания вопрос жилья и в других регионах.