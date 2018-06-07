СК завел дело после смерти женщины на пороге больницы в Екатеринбурге

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели женщины около больницы в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что вечером 5 июня прохожие обнаружили при входе на территорию Центральной городской клинической больницы №23 лежащую на земле женщину, которая была в сознании и общалась с людьми, пытавшимися помочь.
Прохожие включили камеры мобильных телефонов, когда на их глазах женщина потеряла сознание, а врачи отказались выйти к ней из клиники. По некоторым данным, скорая также не торопилась приехать по вызову. И после того, как женщина все-таки скончалась, все тем же очевидцам пришлось охранять тело до приезда специальной службы.
Длительное время женщина лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.
Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье «Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Прохожие включили камеры мобильных телефонов, когда на их глазах женщина потеряла сознание, а врачи отказались выйти к ней из клиники. По некоторым данным, скорая также не торопилась приехать по вызову. И после того, как женщина все-таки скончалась, все тем же очевидцам пришлось охранять тело до приезда специальной службы.
Длительное время женщина лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.
Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье «Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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