    Прямая линия. Текстовая трансляция
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    Путин ответил на вопрос о «непотопляемом» Мутко. Мутко, Путин, Рогозин, Роскосмос, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин ответил на вопрос о «непотопляемом» Мутко

    Путин ответил на вопрос о «непотопляемом» Мутко

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    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин ответил на вопрос о «непотопляемом» Мутко

    Путин ответил на вопрос о «непотопляемом» Мутко

    Путин ответил на вопрос о «непотопляемом» Мутко
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Владимира Путина во время прямой линии спросили о кадровых назначениях в правительстве, которые вызвали наибольшее количество вопросов.

      Дмитрия Рогозина, ставшего главой «Роскосмоса», глава государства назвал компетентным.

      Владимир Путин, президент РФ: «Один в поле не воин. Он будет создавать команду, которая способна держать технические задачи и привлекать организаторов».

      Путину задали вопрос и о Виталии Мутко: «Можно ли рисовать его портреты на кораблях, чтобы они были непотопляемыми?». Президент в ответ выразил надежду, что Мутко на новом посту справится с поставленными перед ним задачами: в качестве министра спорта он немало сделал, несмотря на плохой английский.

      Владимир Путин: «За годы его работы в качестве министра спорта немало сделано в этой сфере… Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи со скандалом с допингом. И в этих условиях отправить его на пенсию невозможно».

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