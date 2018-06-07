Путин ответил на вопрос о «непотопляемом» Мутко

Владимира Путина во время прямой линии спросили о кадровых назначениях в правительстве, которые вызвали наибольшее количество вопросов.
Дмитрия Рогозина, ставшего главой «Роскосмоса», глава государства назвал компетентным.
Владимир Путин, президент РФ: «Один в поле не воин. Он будет создавать команду, которая способна держать технические задачи и привлекать организаторов».
Путину задали вопрос и о Виталии Мутко: «Можно ли рисовать его портреты на кораблях, чтобы они были непотопляемыми?». Президент в ответ выразил надежду, что Мутко на новом посту справится с поставленными перед ним задачами: в качестве министра спорта он немало сделал, несмотря на плохой английский.
Владимир Путин: «За годы его работы в качестве министра спорта немало сделано в этой сфере… Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи со скандалом с допингом. И в этих условиях отправить его на пенсию невозможно».
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин, президент РФ: «Один в поле не воин. Он будет создавать команду, которая способна держать технические задачи и привлекать организаторов».
Путину задали вопрос и о Виталии Мутко: «Можно ли рисовать его портреты на кораблях, чтобы они были непотопляемыми?». Президент в ответ выразил надежду, что Мутко на новом посту справится с поставленными перед ним задачами: в качестве министра спорта он немало сделал, несмотря на плохой английский.
Владимир Путин: «За годы его работы в качестве министра спорта немало сделано в этой сфере… Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи со скандалом с допингом. И в этих условиях отправить его на пенсию невозможно».
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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