Денис Майданов поздравит зрителей НТВ с Днём России

Музыкальным подарком телеканала НТВ ко Дню России станет показ юбилейного концерта Дениса Майданова «Полжизни в пути» в Кремле. Музыкант известен своим искренним патриотизмом, мужским обаянием и рок-н-ролльной энергетикой, способной мгновенно зажечь многомиллионную аудиторию.

Лирические баллады о любви «Вечная любовь», «Пролетая над нами», «Территория сердца», «Я возвращаюсь домой», «Ничего не жаль», «36,6» Денис Майданов исполнит на одном дыхании, ведь в этот торжественный вечер в зале будет присутствовать мама и главная опора музыканта — Евгения Петровна. Зрители также услышат и семейные дуэты Майдановых — муза и жена композитора Наталья вместе с мужем исполнит композицию «Любимый мой, любимая», а дочь Влада вместе с театром-студией «Непоседы» и отцом споет песню «Дом».



Вместе с Денисом в этот праздничный вечер на сцену выйдут и друзья: Лолита, Сергей Трофимов, Александр Маршал, Олег Газманов, «Хор Турецкого», а Филипп Киркоров, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Александр Буйнов и Дмитрий Дюжев исполнят песни, написанные Денисом Майдановым.



Песни, посвященные родине, в этот вечер музыкант споет с особенным чувством. В исполнении Академического хора ансамбля песни и пляски ВВ МВД РФ и Дениса Майданова прозвучат «Флаг моего государства», «Родина», «Глубина», «Мы с тобой одной крови». Перед исполнением композиции «Будем жить, старина» на сцену поднимутся не звезды шоу-бизнеса, а боевые офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов и Геннадий Соколов, чтобы спеть настоящую мужскую песню, они попросят Дениса надеть его китель с медалями.



Песни о настоящей дружбе, любви и чести в исполнении Дениса Майданова и его друзей подарят телезрителям правильный настрой на День России. Смотрите праздничный концерт Дениса Майданова «Полжизни в пути» 11 июня в 22:15 на НТВ.