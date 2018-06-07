«Не собираемся ничего закрывать»: президент ответил на вопрос блогеров о судьбе соцсетей

Владимир Путин отреагировал на обращение блогеров, которые обеспокоены слухами о возможном закрытии Instagram и YouTube.
Владимир Путин: «Я понимаю вашу озабоченность и озабоченность людей, с которыми вы работаете в Интернете. Мы не собираемся ничего закрывать. Я хорошо знаком с ситуацией вокруг Telegram. Вот вы волнуетесь, но волнуюсь и я. Знаете за что? За безопасность людей».
Как он отметил, спецслужбы сообщали, что не могли отследить переписку террористов, которые готовили теракт в Петербурге. Но запрещать мессенджеры и соцсети — это не выход. По мнению президента, нужно с помощью современных технологий бороться с возможными угрозами, чтобы не ограничивать свободу граждан.
Владимир Путин: «Конечно, легче всего запретить. Нужно, используя современные технологии бороться с угрозами, не ограничивая пространство свободы».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Как он отметил, спецслужбы сообщали, что не могли отследить переписку террористов, которые готовили теракт в Петербурге. Но запрещать мессенджеры и соцсети — это не выход. По мнению президента, нужно с помощью современных технологий бороться с возможными угрозами, чтобы не ограничивать свободу граждан.
Владимир Путин: «Конечно, легче всего запретить. Нужно, используя современные технологии бороться с угрозами, не ограничивая пространство свободы».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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