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    «Не собираемся ничего закрывать»: президент ответил на вопрос блогеров о судьбе соцсетей. YouTube, соцсети, Путин, телевидение, Интернет, Instagram, прямая линия, Telegram. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Не собираемся ничего закрывать»: президент ответил на вопрос блогеров о судьбе соцсетей

    «Не собираемся ничего закрывать»: президент ответил на вопрос блогеров о судьбе соцсетей

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    Текстовая трансляция
    «Не собираемся ничего закрывать»: президент ответил на вопрос блогеров о судьбе соцсетей

    «Не собираемся ничего закрывать»: президент ответил на вопрос блогеров о судьбе соцсетей

    «Не собираемся ничего закрывать»: президент ответил на вопрос блогеров о судьбе соцсетей

      Владимир Путин отреагировал на обращение блогеров, которые обеспокоены слухами о возможном закрытии Instagram и YouTube.

      Владимир Путин: «Я понимаю вашу озабоченность и озабоченность людей, с которыми вы работаете в Интернете. Мы не собираемся ничего закрывать. Я хорошо знаком с ситуацией вокруг Telegram. Вот вы волнуетесь, но волнуюсь и я. Знаете за что? За безопасность людей».

      Как он отметил, спецслужбы сообщали, что не могли отследить переписку террористов, которые готовили теракт в Петербурге. Но запрещать мессенджеры и соцсети — это не выход. По мнению президента, нужно с помощью современных технологий бороться с возможными угрозами, чтобы не ограничивать свободу граждан.

      Владимир Путин: «Конечно, легче всего запретить. Нужно, используя современные технологии бороться с угрозами, не ограничивая пространство свободы».

      НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.

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      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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