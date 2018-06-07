Путин рассказал о смешной шутке про себя и Трампа

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Он напомнил, что недавно одно из популярных западных изданий написало о том, что президент США Дональд Трамп толкает Европу в руки Путина.: «Если совместить это с более ранними заявлениями, что Россия якобы повлияла на выборы в США, то получится очень смешно: мы якобы повлияли на выборы американского президента, а он подарил нам Европу».Путин добавил, что это можно назвать и шуткой, и полным бредом.