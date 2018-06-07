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    Путин рассказал о смешной шутке про себя и Трампа. Путин, США, Трамп Дональд, президент РФ, прямая линия, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал о смешной шутке про себя и Трампа

    Путин рассказал о смешной шутке про себя и Трампа

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    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин рассказал о смешной шутке про себя и Трампа

    Путин рассказал о смешной шутке про себя и Трампа

    Путин рассказал о смешной шутке про себя и Трампа
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

      • Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о самой смешной шутке, которую услышал за последнее время.

      Он напомнил, что недавно одно из популярных западных изданий написало о том, что президент США Дональд Трамп толкает Европу в руки Путина.

      Владимир Путин: «Если совместить это с более ранними заявлениями, что Россия якобы повлияла на выборы в США, то получится очень смешно: мы якобы повлияли на выборы американского президента, а он подарил нам Европу».

      Путин добавил, что это можно назвать и шуткой, и полным бредом.

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