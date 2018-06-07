Президент отверг идею ввести санкции против Латвии из-за русского языка

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, президент РФ: «Я уже сказал, что введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их».Также Путин пообещал защитить наших соотечественников, но так, «чтобы не навредить».: «Мы будем вести диалог с нашими партнерами. И надеемся, что им будет стыдно за такое нарушение прав людей, которые живут на территории ЕС. Это как раз тот случай, когда в чужом глазу соринку замечают, а в своем бревна не видят. Мы будем защищать наших соотечественников, но так, чтобы им не навредить».