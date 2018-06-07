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    Президент отверг идею ввести санкции против Латвии из-за русского языка

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    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Президент отверг идею ввести санкции против Латвии <nobr>из-за</nobr> русского языка

    Президент отверг идею ввести санкции против Латвии из-за русского языка

    Президент отверг идею ввести санкции против Латвии <nobr>из-за</nobr> русского языка
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Президент России Владимир Путин отверг предложение ввести санкции в отношении Латвии из-за отношения к русскоязычному населению. Таким образом во время прямой линии он прокомментировал обращение одного из граждан с просьбой «ввести какие-нибудь санкции против Латвии» за то, что власти этой страны запрещают обучение на русском языке.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я уже сказал, что введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их».

    Также Путин пообещал защитить наших соотечественников, но так, «чтобы не навредить».

    Владимир Путин: «Мы будем вести диалог с нашими партнерами. И надеемся, что им будет стыдно за такое нарушение прав людей, которые живут на территории ЕС. Это как раз тот случай, когда в чужом глазу соринку замечают, а в своем бревна не видят. Мы будем защищать наших соотечественников, но так, чтобы им не навредить».

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