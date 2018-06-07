В пяти районах Крыма объявлен режим ЧС из-за небывалой засухи

В нескольких районах Крыма
из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых. Местным жителям к жаре не привыкать, но в этом году они уже и забыли, когда в последний раз был дождь. Такие сильные засухи в республике случаются раз в десять лет. Пока чиновники решают, что делать, аграрии подсчитывают убытки.
Ячмень — единственная зерновая культура, которую частично удалось спасти от засухи в крымском сельхозпредприятии «Октябрьское». О былых урожаях, когда на полях собирали 60–70 центнеров с гектара, придется забыть. В этом году из-за засухи урожайность ячменя — всего 15 центнеров с гектара, мощные комбайны сейчас пытаются спасти на полях хоть что-то. Ситуация с пшеницей катастрофическая, на сотни полей комбайны не выйдут, так как в этом нет смысла.
Чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах полуострова. По предварительным подсчетам, убытки составили больше миллиарда рублей. Крым — зона рискованного земледелия, подобные засухи там случаются раз в десятилетие.
Украина долгие годы не вкладывала деньги в системы орошения — большая часть воды сквозь трещины в русле канала уходила в землю. Агроном Вера Ерпулева со слезами на глазах обходила когда-то поливные поля своего хозяйства. Урожай гороха сгорел на солнце.
Вера Ерпулева: «В этом году, посмотрите какие трещины, посмотрите какой разрыв почвы. Все погибло».
Для борьбы с последствиями засухи на полуострове создана чрезвычайная комиссия. Аграрии просят компенсировать убытки и отсрочить выплаты банковских процентов по кредитам и лизингу. Парадокс — избыток солнца и ранняя весна, которые принесли столько проблем хлеборобам, для крымских садоводов вылились в небывалый урожай фруктов.
Подробности — в видеоматериале.
Чрезвычайная ситуация объявлена в пяти районах полуострова. По предварительным подсчетам, убытки составили больше миллиарда рублей. Крым — зона рискованного земледелия, подобные засухи там случаются раз в десятилетие.
Украина долгие годы не вкладывала деньги в системы орошения — большая часть воды сквозь трещины в русле канала уходила в землю. Агроном Вера Ерпулева со слезами на глазах обходила когда-то поливные поля своего хозяйства. Урожай гороха сгорел на солнце.
Вера Ерпулева: «В этом году, посмотрите какие трещины, посмотрите какой разрыв почвы. Все погибло».
Для борьбы с последствиями засухи на полуострове создана чрезвычайная комиссия. Аграрии просят компенсировать убытки и отсрочить выплаты банковских процентов по кредитам и лизингу. Парадокс — избыток солнца и ранняя весна, которые принесли столько проблем хлеборобам, для крымских садоводов вылились в небывалый урожай фруктов.
Подробности — в видеоматериале.
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