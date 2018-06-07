Путин рекомендовал бизнесменам «держать капиталы на родине»

В ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили, как он относится к ситуации с теми представителями бизнеса, которых начали «кошмарить» на Западе. В частности, сложности возникли у Романа Абрамовича.
Путин рассказал, что на этот вопрос существуют разные точки зрения. Некоторые люди, по его словам, спрашивают: когда воры вернут свои деньги в Россию?
Президент отметил, что стоит говорить и о тех, кто заработал деньги честным путем, и добавил, что «и тем, и другим лучше быть в России», тем более что ранее была объявлена амнистия капиталов.
Владимир Путин: «Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики».
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Президент отметил, что стоит говорить и о тех, кто заработал деньги честным путем, и добавил, что «и тем, и другим лучше быть в России», тем более что ранее была объявлена амнистия капиталов.
Владимир Путин: «Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики».
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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