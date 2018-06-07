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    Путин рекомендовал бизнесменам «держать капиталы на родине»

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    Путин рекомендовал бизнесменам «держать капиталы на родине»

    Путин рекомендовал бизнесменам «держать капиталы на родине»

    Путин рекомендовал бизнесменам «держать капиталы на родине»

    В ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили, как он относится к ситуации с теми представителями бизнеса, которых начали «кошмарить» на Западе. В частности, сложности возникли у Романа Абрамовича.

    Путин рассказал, что на этот вопрос существуют разные точки зрения. Некоторые люди, по его словам, спрашивают: когда воры вернут свои деньги в Россию?

    Президент отметил, что стоит говорить и о тех, кто заработал деньги честным путем, и добавил, что «и тем, и другим лучше быть в России», тем более что ранее была объявлена амнистия капиталов.

    Владимир Путин: «Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики».


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