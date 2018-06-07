Путин рекомендовал бизнесменам «держать капиталы на родине»

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Путин рассказал, что на этот вопрос существуют разные точки зрения. Некоторые люди, по его словам, спрашивают: когда воры вернут свои деньги в Россию?Президент отметил, что стоит говорить и о тех, кто заработал деньги честным путем, и добавил, что «и тем, и другим лучше быть в России», тем более что ранее была объявлена амнистия капиталов.: «Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики».