Потолок обрушился в бассейне под Петербургом: пострадали дети

В Ленинградской области проводится проверка по информации об обрушении потолка в бассейне города Шлиссельбург.

Как сообщили в СУ СК по Ленинградской области, «в результате обрушения части потолочного перекрытия бассейна фрагменты кирпичей упали в воду, где в тот момент находились люди».



Из сообщения СУ СК по Ленинградской области: «В настоящее время имеются сведения о двух пострадавших детях, у которых зафиксированы телесные повреждения».



На место происшествия выехали следователи совместно с экспертами и криминалистами.