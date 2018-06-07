    Прямая линия. Текстовая трансляция
    Прямая линия. Видеотрансляция

    Потолок обрушился в бассейне под Петербургом: пострадали дети

    комментировать

    Потолок обрушился в бассейне под Петербургом: пострадали дети

    Потолок обрушился в бассейне под Петербургом: пострадали дети

    В Ленинградской области проводится проверка по информации об обрушении потолка в бассейне города Шлиссельбург.

    Как сообщили в СУ СК по Ленинградской области, «в результате обрушения части потолочного перекрытия бассейна фрагменты кирпичей упали в воду, где в тот момент находились люди».

    Из сообщения СУ СК по Ленинградской области: «В настоящее время имеются сведения о двух пострадавших детях, у которых зафиксированы телесные повреждения».

    На место происшествия выехали следователи совместно с экспертами и криминалистами.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru