Надежда Савченко подала в суд на Верховную раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала иск в суд о признании незаконным решения украинского парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.
Как сообщили в пресс-службе партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», «решения депутатов о привлечении ее к ответственности и аресте были приняты незаконно».
Отмечается, что ответчиком по иску выступает Верховная рада. В пресс-службе партии также отметили, что считают дело против Савченко «политически мотивированным».
По версии украинского следствия, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку. Позже суд продлила ей арест еще на два месяца, а также отклонил ее апелляционную жалобу об изменении меры пресечения.
Отмечается, что ответчиком по иску выступает Верховная рада. В пресс-службе партии также отметили, что считают дело против Савченко «политически мотивированным».
По версии украинского следствия, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку. Позже суд продлила ей арест еще на два месяца, а также отклонил ее апелляционную жалобу об изменении меры пресечения.
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