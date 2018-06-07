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    Надежда Савченко подала в суд на Верховную раду

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    Надежда Савченко подала в суд на Верховную раду

    Надежда Савченко подала в суд на Верховную раду

    Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала иск в суд о признании незаконным решения украинского парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

    Как сообщили в пресс-службе партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», «решения депутатов о привлечении ее к ответственности и аресте были приняты незаконно».

    Отмечается, что ответчиком по иску выступает Верховная рада. В пресс-службе партии также отметили, что считают дело против Савченко «политически мотивированным».

    По версии украинского следствия, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

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    Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку. Позже суд продлила ей арест еще на два месяца, а также отклонил ее апелляционную жалобу об изменении меры пресечения.

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