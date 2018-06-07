    Прямая линия. Текстовая трансляция
    Прямая линия. Видеотрансляция

    Путин заявил о недопустимости превращения новых стадионов в рынки после ЧМ-2018

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    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин заявил о недопустимости превращения новых стадионов в рынки после <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Путин заявил о недопустимости превращения новых стадионов в рынки после ЧМ-2018

    Путин заявил о недопустимости превращения новых стадионов в рынки после <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о наследии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

    Владимир Путин: «Что касается новых стадионов. Конечно, мы истратили большие деньги на это. Инфраструктура должна работать на развитие массового и детского спорта».

    Президент подчеркнул, что новые спортивные объекты должны быть окупаемы. Ведь стадион — это «не только поле, но и большое количество внутренних помещений», речь идет о кафе, ресторанах, спортклубах. По мнению главы государства, многое в вопросе того, как будут использоваться новые арены, будет зависеть от решений губернаторов.

    Владимир Путин: «Многое будет зависеть от руководителей регионов. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, как на московских стадионах в 1990-е годы».

    Путин добавил, что РФС должен будет принять участие в решениях по новым стадионам, чтобы обеспечить их загрузку после чемпионата мира по футболу.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Он отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.

    ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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