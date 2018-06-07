Путин заявил о недопустимости превращения новых стадионов в рынки после ЧМ-2018

Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о наследии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
Владимир Путин: «Что касается новых стадионов. Конечно, мы истратили большие деньги на это. Инфраструктура должна работать на развитие массового и детского спорта».
Президент подчеркнул, что новые спортивные объекты должны быть окупаемы. Ведь стадион — это «не только поле, но и большое количество внутренних помещений», речь идет о кафе, ресторанах, спортклубах. По мнению главы государства, многое в вопросе того, как будут использоваться новые арены, будет зависеть от решений губернаторов.
Владимир Путин: «Многое будет зависеть от руководителей регионов. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, как на московских стадионах в 1990-е годы».
Путин добавил, что РФС должен будет принять участие в решениях по новым стадионам, чтобы обеспечить их загрузку после чемпионата мира по футболу.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Он отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Президент подчеркнул, что новые спортивные объекты должны быть окупаемы. Ведь стадион — это «не только поле, но и большое количество внутренних помещений», речь идет о кафе, ресторанах, спортклубах. По мнению главы государства, многое в вопросе того, как будут использоваться новые арены, будет зависеть от решений губернаторов.
Владимир Путин: «Многое будет зависеть от руководителей регионов. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, как на московских стадионах в 1990-е годы».
Путин добавил, что РФС должен будет принять участие в решениях по новым стадионам, чтобы обеспечить их загрузку после чемпионата мира по футболу.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Он отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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