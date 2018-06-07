Путин ответил на вопрос об амнистии после инаугурации

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По словам российского лидера, объявление амнистии — прерогатива парламента. Путин сообщил, что поддерживает такие инициативы., президент РФ: «Объявление амнистии — по закону прерогатива не президента, а парламента. Время от времени мы это делаем, я поддерживаю такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовленными и вызваны объективными обстоятельствами, а не внешними факторами — такими, как, например, выборы президента».