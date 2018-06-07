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    Путин ответил на вопрос об амнистии после инаугурации. Путин, губернаторы, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин ответил на вопрос об амнистии после инаугурации

    Путин ответил на вопрос об амнистии после инаугурации

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин ответил на вопрос об амнистии после инаугурации

    Путин ответил на вопрос об амнистии после инаугурации

    Путин ответил на вопрос об амнистии после инаугурации
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Президент РФ Владимир Путин во время традиционной прямой линии ответил на вопрос об амнистии.

      По словам российского лидера, объявление амнистии — прерогатива парламента. Путин сообщил, что поддерживает такие инициативы.

      Владимир Путин, президент РФ: «Объявление амнистии — по закону прерогатива не президента, а парламента. Время от времени мы это делаем, я поддерживаю такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовленными и вызваны объективными обстоятельствами, а не внешними факторами — такими, как, например, выборы президента».

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