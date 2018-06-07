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    В FIFA объяснили запрет на выступление Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018

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    В FIFA объяснили запрет на выступление Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018

    В FIFA объяснили запрет на выступление Чичериной перед болельщиками <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Матчи и мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года должны быть нейтральными в вопросах политики и не использоваться для политических заявлений, заявили в пресс-службе FIFA в ответ на просьбу прокомментировать запрет на выступление певицы Юлии Чичериной.

    О запрете со стороны Международной федерации футбола выступать перед болельщиками в Ростове-на-Дону ранее заявила сама Чичерина. Она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Facebook фотографию письма, в котором говорилось, что, по мнению организации, песни на военную тематику из репертуара артистки могут привлечь внимание СМИ и навредить репутации FIFA, а сама Чичерина ассоциируется с военной темой.

    В пресс-службе FIFA РИА Новости заявили, что «каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания» и «матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики».

    Из сообщения FIFA: «В соответствии с регламентом FIFA, матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений».

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