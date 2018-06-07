В Белоруссии нескольких высокопоставленных чиновников задержали за взятки

Несколько высокопоставленных чиновников Белоруссии задержаны за получение взяток, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.
Как передает «Интерфакс», Вакульчик добавил, что «уровень задержанных высокий, взятки крупные». Глава КГБ уточнил, что «речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле».
Валерий Вакульчик: «В интересах следствия пока не могу озвучить (подробности — ред.), но мы обязательно это сделаем».
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях. На прошлой неделе КГБ задержал экс-помощника главы государства, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тысяч.
Валерий Вакульчик: «В интересах следствия пока не могу озвучить (подробности — ред.), но мы обязательно это сделаем».
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях. На прошлой неделе КГБ задержал экс-помощника главы государства, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тысяч.
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