Путин: сборная России может «выстрелить» на ЧМ-2018

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В ходе прямой линии Путин вспомнил о небывалом успехе дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне. Они, по его словам, выступили так, как не выступали даже японцы за всю историю. При этом ранее российские дзюдоисты показали средний результат на чемпионате Европы. «Выстрелить» на чемпионате по футболу, по его мнению, может и российская футбольная сборная.: «Будем рассчитывать, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате „выстрелит“, что называется, и покажет свои лучшие качества».Президент также выразил надежду, что новая футбольная инфраструктура поможет вырастить новое поколение сильных игроков.