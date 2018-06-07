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    Путин: сборная России может «выстрелить» на ЧМ-2018. Путин, президент РФ, прямая линия, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: сборная России может «выстрелить» на ЧМ-2018

    Путин: сборная России может «выстрелить» на ЧМ-2018

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    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин: сборная России может «выстрелить» на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Путин: сборная России может «выстрелить» на ЧМ-2018

    Путин: сборная России может «выстрелить» на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Владимир Путин не исключил, что российская сборная «выстрелит» в ходе чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране.

      В ходе прямой линии Путин вспомнил о небывалом успехе дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне. Они, по его словам, выступили так, как не выступали даже японцы за всю историю. При этом ранее российские дзюдоисты показали средний результат на чемпионате Европы. «Выстрелить» на чемпионате по футболу, по его мнению, может и российская футбольная сборная.

      Владимир Путин: «Будем рассчитывать, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате „выстрелит“, что называется, и покажет свои лучшие качества».

      Президент также выразил надежду, что новая футбольная инфраструктура поможет вырастить новое поколение сильных игроков.

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