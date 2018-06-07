Путин рассказал, к чему приведет третья мировая война

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Президент вспомнил слова Эйнштейна: «Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок».По словам Путина, осознание последствий катастрофы, к которой может привести третья мировая, должно сдерживать страны от опасных действий на международной арене.Глава государства выразил мнение, что глобальной войны не было уже много лет из-за страха взаимного уничтожения, который сдерживал людей.Выход США из договора по ПРО президент назвал попыткой сломать стратегический военный паритет между державами. Но новые вооружения, по его словам, сохранят этот паритет. По мнению Путина, необходимо найти формы взаимодействия, отвечающие реалиям сегодняшнего дня, сесть за стол переговоров.