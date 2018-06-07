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    Президент назвал источники финансирования майских указов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Президент назвал источники финансирования майских указов

    Президент назвал источники финансирования майских указов

    Президент назвал источники финансирования майских указов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Для реализации майских указов дополнительно необходимо еще 8 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

    Главными источниками получения этих денег, по словам президента, станет «экономический рост, настройка макроэкономических планов и налоговой политики».

    Общий бюджет на выполнение майских указов составит 25 трлн рублей.

    Также президент отметил необходимость перейти к программному принципу работы правительства и персонифицировать ответственность чиновников.

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