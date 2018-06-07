Президент назвал источники финансирования майских указов

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Главными источниками получения этих денег, по словам президента, станет «экономический рост, настройка макроэкономических планов и налоговой политики».Общий бюджет на выполнение майских указов составит 25 трлн рублей.Также президент отметил необходимость перейти к программному принципу работы правительства и персонифицировать ответственность чиновников.