Президент назвал источники финансирования майских указов

Для реализации майских указов дополнительно необходимо еще 8 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Главными источниками получения этих денег, по словам президента, станет «экономический рост, настройка макроэкономических планов и налоговой политики».
Общий бюджет на выполнение майских указов составит 25 трлн рублей.
Также президент отметил необходимость перейти к программному принципу работы правительства и персонифицировать ответственность чиновников.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Общий бюджет на выполнение майских указов составит 25 трлн рублей.
Также президент отметил необходимость перейти к программному принципу работы правительства и персонифицировать ответственность чиновников.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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