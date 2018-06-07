Путин заявил о нецелесообразности дифференциации НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин считает дифференцированную шкалу НДФЛ нецелесообразной.
Владимир Путин, президент РФ: «Повышение НДФЛ и налога с продаж в этом ключе обсуждались, мы много думали на этот счет. Казалось бы, кто больше получает — тот и должен больше платить. Но практика сложнее. Как только его повышают, граждане с высокими доходами начинают их скрывать. Результат нулевой, а шума много. Поэтому повышение признано нецелесообразным».
Также Путин затронул тему налога с продаж.
Владимир Путин: «Что касается налога с продаж. Тоже обсуждалось. Некоторые эксперты выступали за то, чтобы его ввести. У нас такой налог был. Это — серьезная нагрузка на экономику в целом, на граждан, это приведет к значительному росту инфляции. И мы пришли к выводу, что введение этого налога тоже нецелесообразно».
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Сегодня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян. НТВ.Ru ведет прямую и текстовую трансляцию.
Также Путин затронул тему налога с продаж.
Владимир Путин: «Что касается налога с продаж. Тоже обсуждалось. Некоторые эксперты выступали за то, чтобы его ввести. У нас такой налог был. Это — серьезная нагрузка на экономику в целом, на граждан, это приведет к значительному росту инфляции. И мы пришли к выводу, что введение этого налога тоже нецелесообразно».
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Сегодня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян. НТВ.Ru ведет прямую и текстовую трансляцию.
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