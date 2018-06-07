Путин объяснил решение сохранить костяк правительства

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит в
16-й раз. Президент ответил на вопрос о том, что он думает о дискуссиях, которые возникли вокруг нового состава правительства.
Владимир Путин: «У нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день».
Как он пояснил, план развития на ближайшие годы готовился предыдущим кабмином, поэтому полная смена правительства привела бы к потере времени при реализации программы.
Владимир Путин: «Я прекрасно знаю, что, если бы мы на 100 процентов зачистили все правительство, даже если взяли бы самых грамотных людей, потребовалось бы минимум два года, чтобы сформулировать и поставить задачи. У нас нет этих двух лет».
Поэтому, как пояснил глава государства, было принято решение обновить кабмин за счет новых людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя. Но при этом надо было оставить тех, кто готовил программу развития экономики России на ближайшие годы.
По мнению президента, в распоряжении правительства есть необходимые инструменты, чтобы добиться поставленных целей.
Владимир Путин: «Нужно знать, что нужно делать и как. Даже сохранив костяк правительства, мы должны будем оформить соответствующие предложения. Нужно перейти в полномасштабном формате к программному принципу».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом. Сегодня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян. На прямую линию поступило более 1,75 млн обращений.
В этом году формат мероприятия изменился — в зале нет зрителей, но присутствуют волонтеры. Кроме того, у Путина появилась возможность связаться в прямом эфире с губернаторами.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Как он пояснил, план развития на ближайшие годы готовился предыдущим кабмином, поэтому полная смена правительства привела бы к потере времени при реализации программы.
Владимир Путин: «Я прекрасно знаю, что, если бы мы на 100 процентов зачистили все правительство, даже если взяли бы самых грамотных людей, потребовалось бы минимум два года, чтобы сформулировать и поставить задачи. У нас нет этих двух лет».
Поэтому, как пояснил глава государства, было принято решение обновить кабмин за счет новых людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя. Но при этом надо было оставить тех, кто готовил программу развития экономики России на ближайшие годы.
По мнению президента, в распоряжении правительства есть необходимые инструменты, чтобы добиться поставленных целей.
Владимир Путин: «Нужно знать, что нужно делать и как. Даже сохранив костяк правительства, мы должны будем оформить соответствующие предложения. Нужно перейти в полномасштабном формате к программному принципу».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом. Сегодня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян. На прямую линию поступило более 1,75 млн обращений.
В этом году формат мероприятия изменился — в зале нет зрителей, но присутствуют волонтеры. Кроме того, у Путина появилась возможность связаться в прямом эфире с губернаторами.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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