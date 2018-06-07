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    Путин: мы двигаемся в сторону полосы «устойчивого белого цвета». Путин, губернаторы, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: мы двигаемся в сторону полосы «устойчивого белого цвета»

    Путин: мы двигаемся в сторону полосы «устойчивого белого цвета»

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    Текстовая трансляция
    Путин: мы двигаемся в сторону полосы «устойчивого белого цвета»

    Путин: мы двигаемся в сторону полосы «устойчивого белого цвета»

    Путин: мы двигаемся в сторону полосы «устойчивого белого цвета»

      Президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что страна двигается в правильном направлении.

      Владимир Путин: «Мы сейчас движемся в сторону полосы „устойчивого белого цвета“».

      По словам Путина, РФ вышла на устойчивый рост доходов граждан.

      Владимир Путин: «Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Растет промышленность и сельское хозяйство. У нас исторический минимум по инфляции — это важная предпосылка для дальнейшего роста».

      Сегодня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян. На прямую линию с президентом поступило почти 2 млн обращений. Губернаторов попросили быть на рабочем месте, чтобы оперативно реагировать на жалобы граждан. НТВ.Ru ведет прямую и текстовую трансляцию.

      ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU


      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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