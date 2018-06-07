Путин: мы двигаемся в сторону полосы «устойчивого белого цвета»

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что страна двигается в правильном направлении.
Владимир Путин: «Мы сейчас движемся в сторону полосы „устойчивого белого цвета“».
По словам Путина, РФ вышла на устойчивый рост доходов граждан.
Владимир Путин: «Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Растет промышленность и сельское хозяйство. У нас исторический минимум по инфляции — это важная предпосылка для дальнейшего роста».
Сегодня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян. На прямую линию с президентом поступило почти 2 млн обращений. Губернаторов попросили быть на рабочем месте, чтобы оперативно реагировать на жалобы граждан. НТВ.Ru ведет прямую и текстовую трансляцию.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
По словам Путина, РФ вышла на устойчивый рост доходов граждан.
Владимир Путин: «Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Растет промышленность и сельское хозяйство. У нас исторический минимум по инфляции — это важная предпосылка для дальнейшего роста».
Сегодня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян. На прямую линию с президентом поступило почти 2 млн обращений. Губернаторов попросили быть на рабочем месте, чтобы оперативно реагировать на жалобы граждан. НТВ.Ru ведет прямую и текстовую трансляцию.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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