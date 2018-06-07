Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

В Москве до конца недели сохранится прохладная погода, ко вторнику, 12 июня, ожидается потепление до 24 градусов.

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Как сообщили в Гидрометцентре России, в пятницу, 8 июня, через столичный регион проследует очередной циклон с северо-запада. Ночью по области местами небольшой дождь, минимальная температура 4–9 градусов, в Москве без осадков и 6–8 градусов тепла. Днем дождь, местами гроза и порывы ветра до 14–19 м/с. Максимальная температура в Москве 15–17 градусов, по области 14–19.



Как уточняется, в субботу, 9 июня, в тылу циклона местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный. Ночью в Москве 5–7 градусов, по области 3–8 градусов, днем в Москве 14–16 градусов, по области 12–17 градусов.



Отмечается также, что в воскресенье осадков не будет. При небольшой облачности и при сохраняющемся умеренном ветре северной четверти воздух остынет по области до 1–6 градусов, в Москве минимальная температура 4–6 градусов. Днем показания термометров будут такими же, как и накануне — 12–17 градусов и 14–16 градусов, соответственно.



Из сообщения Гидрометцентра: «Следующая ночь, на понедельник, 11 июня, будет такой же прохладной, но днем станет немного теплее: после полудня 14–19 градусов. При этом местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Во вторник, 12 июня, станет еще теплее, прогнозируется кратковременный дождь. Наиболее вероятные значения ночной температуры 4–9 градусов, дневной 19–24 градусов».