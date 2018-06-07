Россиянам предложили дать дополнительный выходной

Россияне в будущем смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью «Российской газете».
Первое чтение законопроекта запланировано на 14 июня. Согласно документу, россиянам предлагается дать дополнительный выходной на прохождение диспансеризации. Однако работники не смогут получать такой день чаще, чем один раз в три года.
По словам Рязанского, проблема прохождения диспансеризации в большей степени затрагивает лиц старшего возраста и сотрудников вредных производств. При этом он призвал относиться к проблеме серьезно, а не следовать принципу «хочу — не хочу, пойду — не пойду».
Законодатели считают, что получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, граждане смогут пройти полноценный осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний — таких, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и онкология.
По словам Рязанского, проблема прохождения диспансеризации в большей степени затрагивает лиц старшего возраста и сотрудников вредных производств. При этом он призвал относиться к проблеме серьезно, а не следовать принципу «хочу — не хочу, пойду — не пойду».
Законодатели считают, что получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, граждане смогут пройти полноценный осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний — таких, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и онкология.
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