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    Полицейский подстрелил разбушевавшегося челябинца с трубой: видео. Челябинск, дебоширы, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейский подстрелил разбушевавшегося челябинца с трубой: видео

    Полицейский подстрелил разбушевавшегося челябинца с трубой: видео

    3 комментария
    • Фото: overhear_police / vk.com
    Полицейский подстрелил разбушевавшегося челябинца с трубой: видео

    Полицейский подстрелил разбушевавшегося челябинца с трубой: видео

    Полицейский подстрелил разбушевавшегося челябинца с трубой: видео
    • Фото: overhear_police / vk.com

      • В Челябинске полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы усмирить буйного мужчину с металлической трубой.

      До приезда стражей порядка злоумышленник разгромил машину скорой помощи. А когда приехали правоохранители, попытался атаковать и их. В итоге полицейский выстрелил в мужчину из табельного оружия. Инцидент сняли очевидцы.

      Как уточнили РИА Новости в одной из больниц города, дебошир был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость. Сейчас он находится в реанимации.

      Следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

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