Полицейский подстрелил разбушевавшегося челябинца с трубой: видео

В Челябинске полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы усмирить буйного мужчину с металлической трубой.
До приезда стражей порядка злоумышленник разгромил машину скорой помощи. А когда приехали правоохранители, попытался атаковать и их. В итоге полицейский выстрелил в мужчину из табельного оружия. Инцидент сняли очевидцы.
Как уточнили РИА Новости в одной из больниц города, дебошир был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость. Сейчас он находится в реанимации.
Следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Как уточнили РИА Новости в одной из больниц города, дебошир был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость. Сейчас он находится в реанимации.
Следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
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