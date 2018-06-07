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    ЦБ представил три варианта индивидуального пенсионного капитала. Центробанк, пенсии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ представил три варианта индивидуального пенсионного капитала

    ЦБ представил три варианта индивидуального пенсионного капитала

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    ЦБ представил три варианта индивидуального пенсионного капитала

    ЦБ представил три варианта индивидуального пенсионного капитала

      В Центробанке рассказали, какие три варианта выплат будут возможны в системе индивидуального капитала: в ближайшем будущем она должна прийти на замену пенсионным накоплениям, которые заморожены с 2014 года.

      Система индивидуального пенсионного капитала должна быть принята к 2019 году. Планируется, что россияне будут подключаться к ней добровольно и отчислять на накопления до 6% зарплаты.
      Теперь зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что у гражданина, который начнет получать пенсию, будет три варианта выплат на выбор.

      Первый — срочные выплаты, то есть человек сам устанавливает период получения накоплений. Если же он не дожил до конца определенного срока, остаток наследуется.

      Второй вариант — бессрочный, но по наследству уже ничего не перейдет.

      Третий вариант — гибридный.

      А угрозу основам пенсионный системы, ЦБ видит в поколении миллениалов — тех, кто родился с 1980-го по 2000 год. Регулятор указывает, что они активно копят деньги, но вкладывают их в «качественные впечатления», которые не всегда нацелены на перспективу.

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