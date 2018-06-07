ЦБ представил три варианта индивидуального пенсионного капитала

В Центробанке рассказали, какие три варианта выплат будут возможны в системе индивидуального капитала: в ближайшем будущем она должна прийти на замену пенсионным накоплениям, которые заморожены с 2014 года.

Система индивидуального пенсионного капитала должна быть принята к 2019 году. Планируется, что россияне будут подключаться к ней добровольно и отчислять на накопления до 6% зарплаты.

Теперь зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что у гражданина, который начнет получать пенсию, будет три варианта выплат на выбор.



Первый — срочные выплаты, то есть человек сам устанавливает период получения накоплений. Если же он не дожил до конца определенного срока, остаток наследуется.



Второй вариант — бессрочный, но по наследству уже ничего не перейдет.



Третий вариант — гибридный.



А угрозу основам пенсионный системы, ЦБ видит в поколении миллениалов — тех, кто родился с 1980-го по 2000 год. Регулятор указывает, что они активно копят деньги, но вкладывают их в «качественные впечатления», которые не всегда нацелены на перспективу.