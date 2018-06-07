Экс-глава Cambridge Analytica объяснился перед британским парламентом за скандал с Facebook

В Британии не сбавляет обороты скандал вокруг компании Cambridge Analytica, которая получила данные почти 90 миллионов пользователей Facebook. В этот раз к ответу призвали бывшего директора — Александра Никса. В парламенте уверены: его цифровые махинации помогли прийти к власти Дональду Трампу.
Алекс Никс, бывший руководитель Cambridge Analytica, решил встретиться с членами британского парламента добровольно. Это не суд, на который он обязан явиться. Но это та самая парламентская комиссия, которая в декабре 2017 года рассматривала вопрос о вмешательстве России в Brexit.
Cambridge Analytica публично линчуют за манипуляцию сознанием избирателей. Якобы миллионы, пройдя психологический тест в Facebook, то есть сообщив куда-то, к примеру, цвет своих носков и имя любимого автора, становились управляемы и ведомы. Алекс Никс и его люди, заполучив результаты анкет, подсовывали каждому пользователю, в соответствии, скажем, с цветом его носков такую политическую рекламу, что он бежал голосовать за Трампа или за Brexit. Возник этический вопрос о том, что люди не давали согласие на получение политической рекламы. С другой стороны, люди не давали согласие и на получение постоянной рекламы, например, пылесосов и туров в Турцию.
Идея не нова. Алекс Никс и сам на лекциях говорил, что не только на основании тестов — на основании десяти лайков можно составить психологический портрет человека, а дальше показывать ему ту рекламу, которая будет сильнее бить его по голове. На основании такого метода — анализа человека по его поведению в сети — действуют и маркетологи, и политтехнологи. Но виноватой за использование этого метода назначена одна Cambridge Analytica.
Всего компания работала на 44 избирательных штаба, среди них были как относительно успешные — кандидата Теда Круза, так и абсолютно провальные — Бена Карсона. В штабе Дональда Трампа Cambridge Analytica заработала 15 миллионов долларов, при этом всего победа Трампа оценивается в 10 миллиардов. То есть в процентном соотношении сотрудникам британца Никса от Трампа было переведено не так много. Но на сотрудников Cambridge Analytica сейчас указывают как на людей, поставивших Трампа президентом.
Травля Cambridge Analytica началась с фильма на британском «Четвертом канале», частично снятого на скрытую камеру. Там Никс и его коллеги говорят мнимому клиенту и реальному журналисту, что есть и другие методы работы с кандидатами — при помощи реальных лайков, а не виртуальных. Облайканная девушка записывает компромат, и с его помощью уничтожают противника. Никс пытался объяснить, что его фраза была вырвана журналистом из контекста, а вся эта передача — политический заказ и охота на ведьм. Его не услышали. Доказательств того, что эти методы были использованы в реальности, у парламентариев нет. И вообще, пока ведется следствие, следовательно говорить можно не все.
Cambridge Analytica публично линчуют за манипуляцию сознанием избирателей. Якобы миллионы, пройдя психологический тест в Facebook, то есть сообщив куда-то, к примеру, цвет своих носков и имя любимого автора, становились управляемы и ведомы. Алекс Никс и его люди, заполучив результаты анкет, подсовывали каждому пользователю, в соответствии, скажем, с цветом его носков такую политическую рекламу, что он бежал голосовать за Трампа или за Brexit. Возник этический вопрос о том, что люди не давали согласие на получение политической рекламы. С другой стороны, люди не давали согласие и на получение постоянной рекламы, например, пылесосов и туров в Турцию.
Идея не нова. Алекс Никс и сам на лекциях говорил, что не только на основании тестов — на основании десяти лайков можно составить психологический портрет человека, а дальше показывать ему ту рекламу, которая будет сильнее бить его по голове. На основании такого метода — анализа человека по его поведению в сети — действуют и маркетологи, и политтехнологи. Но виноватой за использование этого метода назначена одна Cambridge Analytica.
Всего компания работала на 44 избирательных штаба, среди них были как относительно успешные — кандидата Теда Круза, так и абсолютно провальные — Бена Карсона. В штабе Дональда Трампа Cambridge Analytica заработала 15 миллионов долларов, при этом всего победа Трампа оценивается в 10 миллиардов. То есть в процентном соотношении сотрудникам британца Никса от Трампа было переведено не так много. Но на сотрудников Cambridge Analytica сейчас указывают как на людей, поставивших Трампа президентом.
Травля Cambridge Analytica началась с фильма на британском «Четвертом канале», частично снятого на скрытую камеру. Там Никс и его коллеги говорят мнимому клиенту и реальному журналисту, что есть и другие методы работы с кандидатами — при помощи реальных лайков, а не виртуальных. Облайканная девушка записывает компромат, и с его помощью уничтожают противника. Никс пытался объяснить, что его фраза была вырвана журналистом из контекста, а вся эта передача — политический заказ и охота на ведьм. Его не услышали. Доказательств того, что эти методы были использованы в реальности, у парламентариев нет. И вообще, пока ведется следствие, следовательно говорить можно не все.
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