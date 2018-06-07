Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе после празднования Дня России

На этой неделе россиян ждут трехдневные выходные — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно.
После длинных праздников в России будет трехдневная рабочая неделя. Граждане будут работать в среду, 13 июня, в четверг, 14 июня и пятницу, 15 июня.
Таким образом, эта рабочая неделя окажется вдвое короче текущей шестидневной, цитирует «Интерфакс» представителя Роструда.
Ранее сообщалось, что по просьбе Международной федерации футбола столичные власти перенесли проведение фестиваля «День России. Московское время», которое должно было пройти в центре столицы, в парки. По этой причине на Охотном Ряду, Моховой и Тверской улицах не будут перекрывать движение 10–13 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
Таким образом, эта рабочая неделя окажется вдвое короче текущей шестидневной, цитирует «Интерфакс» представителя Роструда.
Ранее сообщалось, что по просьбе Международной федерации футбола столичные власти перенесли проведение фестиваля «День России. Московское время», которое должно было пройти в центре столицы, в парки. По этой причине на Охотном Ряду, Моховой и Тверской улицах не будут перекрывать движение 10–13 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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